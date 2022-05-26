Дослідники вперше отримали ДНК із решток людей, які загинули під час виверження вулкана у Помпеях

Дослідники, що вивчають людські останки з Помпеї, дістали генетичні секрети з кісток чоловіка та жінки, які загинули під час виверження вулкана. Це перший «помпейський геном людини», його добули з невеликої кількості кісткового порошку.

Роботу проводили дослідники з Копенгагенського університету в Данії та Університету Саленто в Італії. Результати роботи опублікували у журналі Scientific Reports, цитує BBC.

Двох людей уперше виявили у 1933 році в місці, яке археологи Помпеїв назвали Casa del Fabbro, або Будинком ремісника. Вони сиділи в кутку їдальні, ймовірно, обідали, коли сталося виверження — 24 серпня 79 року нашої ери. Чоловіку було від 35 до 40 років і він був зростом 164,3 см. Жінка була старше 50 років, а зріст мала 153,1 см.

За словами антрополога доктора Серени Віва з Університету Саленто, дві жертви, яких вивчали дослідники, не намагалися втекти.

«Судячи з положення [їхніх тіл], здається, що вони не тікали. Відповідь на те, чому вони не втекли, може полягати в стані їхнього здоровʼя», — зазначила дослідниця. Підказки були виявлені у цьому новому дослідженні їхніх кісток.

Генетичне дослідження показало, що скелет чоловіка містив ДНК бактерій, що викликають туберкульоз, що дозволяє припустити, що він міг перехворіти на це захворювання до своєї смерті. А фрагмент кістки на основі його черепа містив достатньо вцілілу ДНК, щоб розшифрувати весь його генетичний код.

У чоловіка були генетичні маркери з іншими людьми, які жили в Італії за часів Римської імперії, але в нього також була група генів, які зазвичай зустрічаються у жителів острова Сардинія, що передбачало, що в той час на італійському півострові міг бути високий рівень генетичного різноманіття.

В останках цього чоловіка ДНК так добре збереглася завдяки шару вулканічного попелу, що захистив рештки від впливу кисню та інших факторів навколишнього середовища.

Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня) 79 року н. е. та призвело до загибелі трьох міст — Помпеїв, Геркулануму, Стабії, а також кількох сіл і вілл. Виверження було таким сильним, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч жителів Помпей загинули близько 2 тисяч. Більшість жителів покинули місто до катастрофи, проте точна кількість загиблих невідома.