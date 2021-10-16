Неподалік Помпеїв знайшли скелет 40-річного чоловіка, який загинув під час виверження Везувію

Неподалік від стародавнього міста Помпеї, у містечку Геркулануме археологи знайшли частково знівечені останки людини, яка загинула в результаті виверження Везувію в 79 році нашої ери.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра культура Італії, який назвав цю знахідку «сенсаційною».

Археологи заявили, що чоловік, вік якого, як вважають, був від 40 до 45 років, був убитий за кілька кроків від моря, коли намагався врятуватися від виверження вулкану. Його скелет знайшли на пляжі, голова була повернута в сторону моря. Тіло було оточене обвугленим деревом, зокрема, балкою даху, яка могла роздрібнити його череп. Кістки чоловіки були яскраво-червоного кольору, що було «слідом плям, залишених кровʼю жертви».