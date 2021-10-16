Неподалеку Помпеи нашли скелет 40-летнего мужчины, который погиб при извержении Везувия

Недалеко от древнего города Помпеи, в городке Геркулануме археологи нашли частично изуродованные останки мужчины, который погиб в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра культура Италии, который назвал эту находку «сенсационной».

Археологи заявили, что мужчина, возраст которого, как полагают, был от 40 до 45 лет, был убит в нескольких шагах от моря, когда пытался спастись от извержения вулкана. Его скелет нашли на пляже, голова была повернута в сторону моря. Тело было окружено обугленным деревом, в частности, балкой крыши, которая могла раздробить его череп. Кости мужчины были ярко-красного цвета, что было «следом пятен, оставленных кровью жертвы».