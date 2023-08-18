Суддю Олексія Тандира залишили в СІЗО до вересня

Печерський суд міста Києва залишив суддю Олексія Тандира в СІЗО до 9 вересня, передає кореспондентка «Бабеля».

Тандир просив домашній арешт, а прокурор — тримання під вартою щонайменше ще на 23 дні. Суд став на бік обвинувачення.

Також адвокат дружини збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка віддав гроші захиснику судді Олексія Тандира. Анна Бондаренко напередодні розповідала, що отримала на картку 18 тисяч гривень від родини Тандира. Адвокат судді Олег Юрченко гроші брати відмовився.