Суддю Олексія Тандира залишили в СІЗО до вересня

Печерський суд міста Києва залишив суддю Олексія Тандира в СІЗО до 9 вересня, передає кореспондентка «Бабеля».
Тандир просив домашній арешт, а прокурор — тримання під вартою щонайменше ще на 23 дні. Суд став на бік обвинувачення.
Також адвокат дружини збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка віддав гроші захиснику судді Олексія Тандира. Анна Бондаренко напередодні розповідала, що отримала на картку 18 тисяч гривень від родини Тандира. Адвокат судді Олег Юрченко гроші брати відмовився.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але Апеляційний суд залишив його під вартою. 17 липня суд залишив у силі запобіжний захід. Суддя перебуватиме в СІЗО до 26 серпня 2023 року.
- 3 серпня ДБР завершило розслідування. Слідство заявило, що зібрало достатньо доказів того, що Тандир на момент ДТП був пʼяним, попри те що він не здав біологічні зразки вчасно. Для цього провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Також слідство підтвердило, що суддя порушив правила і перевищив швидкість. Йому загрожує 10 років увʼязнення.