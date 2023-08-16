Дружина збитого нацгвардійця відмовилась від грошей, які їй надіслала родина судді Тандира

Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко знайшла на своєму рахунку анонімні перекази від родини судді Олексія Тандира, котрий збив військового. Вона обіцяє повернути ці кошти найближчим часом.

Про це Анна розповіла для матеріалу «Бабеля», де описана детальна реконструкція аварії та слідства після неї.

Під час засідання суду Тандир сказав, що готовий допомогти родині Бондаренків грошима. Мовляв, його дружина анонімно переказала на рахунок Анни Бондаренко якусь суму грошей. Анна в коментарі «Бабелю» каже, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума ― 18 тисяч гривень. Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді.

«Мені потрібно тільки одне — щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя», — сказала Анна.

Наприкінці червня дружина Тандира Людмила телефонувала Анні, пропонувала зустрітися без адвокатів і свідків, щоб передати їй гроші, але вдова відмовилася.