Дружина збитого нацгвардійця відмовилась від грошей, які їй надіслала родина судді Тандира

Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко знайшла на своєму рахунку анонімні перекази від родини судді Олексія Тандира, котрий збив військового. Вона обіцяє повернути ці кошти найближчим часом.
Про це Анна розповіла для матеріалу «Бабеля», де описана детальна реконструкція аварії та слідства після неї.
Під час засідання суду Тандир сказав, що готовий допомогти родині Бондаренків грошима. Мовляв, його дружина анонімно переказала на рахунок Анни Бондаренко якусь суму грошей. Анна в коментарі «Бабелю» каже, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума ― 18 тисяч гривень. Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді.
«Мені потрібно тільки одне — щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя», — сказала Анна.
Наприкінці червня дружина Тандира Людмила телефонувала Анні, пропонувала зустрітися без адвокатів і свідків, щоб передати їй гроші, але вдова відмовилася.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але Апеляційний суд залишив його під вартою. 17 липня суд залишив у силі запобіжний захід. Суддя перебуватиме в СІЗО до 26 серпня 2023 року.
- 3 серпня ДБР завершило розслідування. Слідство заявило, що зібрало достатньо доказів того, що Тандир на момент ДТП був пʼяним, попри те що він не здав біологічні зразки вчасно. Для цього провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Також слідство підтвердило, що суддя порушив правила і перевищив швидкість. Тепер йому загрожує 10 років увʼязнення.