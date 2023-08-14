ДБР закінчило розслідувати справу судді Тандира, який збив нацгвардійця на блокпості. Замість сечі суддя здав воду і намагався заплутати експертів. Як усе було насправді — детальна реконструкція

1.

Блокпост, де Тандир збив Вадима Бондаренка, — на виїзді з Києва. Рух не вщухає навіть вночі — в місто в’їжджають волонтери, військові, автобуси з-закордону. Дорога тут широка — по три смуги на вʼїзд та виїзд зі столиці.

— У комендантську годину в нас у середньому проїжджають до 50 автомобілів, — розповідає «Бабелю» нацгвардієць Станіслав Тараничев. — А на інших блокпостах — лише до 15.

Станіслав — головний свідок у справі проти Тандира. У день аварії був за старшого на блокпості й бачив, як суддя збив Вадима, бо стояв у той момент на дорозі неподалік. Вони вдвох вийшли на проїжджу частину перекривати рух.

Головний свідок у справі проти Тандира — нацгвардієць Станіслав Тараничев. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Тараничеву 33 роки. Ми говоримо з ним 10 липня. Цього дня рівно десять років тому він пішов на військову службу. З Вадимом вони були знайомі понад рік, Тараничев — замполіт в їхній роті.

— Вадим найспокійніший солдат з усіх, кого я зустрічав, — розповідає нацгвардієць. — Щось потрібно зробити, попросиш Вадима — той ніколи не відмовить і не скаже, що втомився або нехай інші роблять. А таке є серед військових, особливо серед тих, хто прослужили понад два роки і вважають себе «дідами» чи «дембелями». За весь час служби до Вадима не було жодного зауваження.

Цього літа Вадима мали перевести служити з Києва до рідних Черкас, ближче до дому. Останні роки хлопець із дружиною та дітьми жив у селі Майданецьке в Черкаській області. В родині було троє дітей — двох від попереднього шлюбу дружини Вадим всиновив. А за рік до вторгнення в них народилася донька Поліна.

Перед тим як поїхати в Черкаси, Вадима попросили вийти на чергування на блокпості. Багато військових були на лікарняних чи у відпустках, тому людей не вистачало.

— Його закинули сюди від сили на п’ять діб, — каже Станіслав. — І мали швидко замінити, бо він готувався до переведення. Якби не аварія, відчергував би ще один день на блокпості та поїхав.

Близько опівночі 26 травня Станіслав сказав військовим виходити на дорогу розставляти загороджувальні блоки перед комендантською годиною. Бондаренко пішов першим і спеціальним знаком перекрив рух крайньою лівою смугою — авто мали їхати двома іншими. Станіслав у цей час розставляв фішки в тій самій крайній лівій і гальмував «льодяником» автомобілі, які їхали повз.

— Потік рухався повільно, машин майже не було, — згадує він.

Тараничев показує, як Бондаренко поставив дорожній знак, що забороняє рухатися смугою. Після цього нацгвардійця збив суддя. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Коли Вадим йшов уздовж відбійника, його збив суддя. Станіслав каже, все відбулося раптово, за лічені секунди. Він почув звук удару — Тандир спочатку збив дорожній знак, а потім Вадима. Суддівська машина ще трошки проїхала по смузі і зупинилася за два метри від Тараничева.

— Якби він не зупинився, то наступний був би я, — каже нацгвардієць.

Від удару тіло Вадима відкинуло на кілька метрів вперед. Тараничев підбіг до нього, побачив багато крові. Став шукати пульс, перевіряти дихання і крикнув людям на блокпосту: «Викликайте швидку». Вадим уже не дихав. Станіслав сидів, нахилившись над тілом, коли раптом відчув різкий запах алкоголю за спиною.

— Тхнуло сильно. Водій вийшов з машини, підійшов і сказав: «Тільки би він був живий», — розповідає Тараничев. — Я попросив його відійти.

Швидка приїхала за десять хвилин. Констатувала смерть Вадима, поліцейські та прикордонники, які також чергували на блокпості, наділи на суддю кайданки. Станіслав став обдзвонювати керівництво військової частини.

— Далі я погано пам’ятаю. Мені стало зле. Приїхало командування. Я доповів, що сталося. Пішов у наш вагончик біля блокпоста, лікарі дали заспокійливе. Там я просидів до третьої ночі, а потім мене відправили відпочивати, — розповідає Тараничев.

За десять років служби замполіт ніколи не втрачав солдатів — Бондаренко став першим.

1 12





















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Рідний брат Вадима Бондаренка Олександр, вдова Анна і дворічна дочка загиблого Поліна. «Бабель»

2

Разом із Тараничевим тієї ночі на блокпості чергував 22-річний Іван Поліно, який служить у Національній гвардії два з половиною роки. Із Вадимом він служив в одній військовій частині, познайомилися наприкінці 2021 року.

Поліно не бачив, як Тандир збив Бондаренка — в цей момент був віддаля від дороги, в укритті. Спочатку хлопець почув сильний звук удару, потім крик «Викликайте швидку» і побіг на дорогу. Підбіг до тіла і зрозумів, що Вадим загинув.

— Біля водія [Тандира] і автомобіля стояли військові, поліцейські та прикордонники. Мені сказали також там бути — слідкувати, щоб нічого не сталося, наприклад, щоб водій не втік. Те, що перед нами суддя, ми не знали. Він цього не казав, — розповідає Поліно. — Коли Тараничев сказав, що Бондаренко мертвий, водій почав клеїти дурня. Казав, що це не він був за кермом, а їхав з водієм. Хтось із нас йому відповів: «Не ламай комедії. Якщо їхав із водієм, то де він?».

Нацгвардієць Іван Поліно свідчить, що суддя після аварії хитався і казав, що за кермом був не він. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Поліно стояв від Тандира за кілька метрів. Запаху алкоголю не чув, але бачив, як той хитається, намагається спертися на відбійник, щоб тримати рівновагу. На запитання відповідав повільно — у нього заплітався язик. Десь за пів години після аварії на блокпост приїхав невідомий чоловік — сказав, що адвокат водія. Його попросили надати адвокатське посвідчення, спитали, чи є дозвіл перебувати на вулиці під час комендантської години. Той сказав, що немає.

— Йому сказали не покидати блокпост, бо він порушник комендантської години, — каже Поліно. — Тандир і цей чоловік стояли поряд. Постійно про щось шепотілися. І лише з часом з їхньої розмови я зрозумів, що це брати.

Чоловіки постійно комусь дзвонили та писали повідомлення, каже Іван і його побратим, 28-річний нагвардієць Валерій Купин. Він не бачив загибелі Вадима, бо був вдома. Тієї ночі Валерій відповідав за розклад дня в роті, тому після аварії його одразу викликали на блокпост. Він приїхав туди о пів на першу ночі.

— Він [Тандир] казав по телефону: «Мені терміново потрібна твоя допомога, їдь сюди», — розповідає Купин.

Він додає, що на блокпості було тихо — всі були в пригніченому стані. По середній полосі проїжджали поодинокі машини, їх перевіряли і пропускали. Тандир ходив туди-сюди біля автомобіля — метр вправо, метр вліво. Хитався.

Поліцейські запропонували Тандиру пройти тест на алкоголь, згадує Купин. Суддя відмовився.

— Я сам це чув, бо був поряд, — каже Купин. — Він казав: «Я не буду нічого здавати, тому що взагалі не водій. Водій втік, я — пасажир». А потім він отримав якесь смс, і йому різко стало зле. Став хапатися за серце, сідати на асфальт і вимагати швидку.

Медиків викликав брат судді Дмитро. Швидка приїхала о пів на другу ночі. Двоє лікарів зробили Тандиру кардіограму, поміряли тиск, пульс. Купин почув, як вони сказали: «Все гаразд. Лише тиск трохи підвищений». Купин також чув, як лікарі пропонували Тандиру пройти тест на алкоголь, той покачав у відповідь головою, мовляв, не хочу.

Поліцейські, які приїхали на виклик, опечатали автомобіль Тандира. Щоб роздивитися, чи є щось у салоні, нацгвардійці світили ліхтарем крізь скло, заглядали всередину і обходили довкруж автівку. На підлозі поряд із водійським сидінням побачили напівпорожню пляшку віскі. На ній був наклеєний зелений цінник — 509 гривень.

— Хтось сказав, це значить, що він її купив не в супермаркеті, а десь у ларьку, — каже Купин.

Нацгвардієць Валерій Купин чув, як протягом ночі лікарі та поліцейські пропонували Тандиру перевіритися на алкоголь на місці аварії, але суддя відмовлявся. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Приблизно о другій годині ночі на блокпост приїхали слідчі Державного бюро розслідувань, почали фотографувати місце аварії та брати свідчення.

— От тоді ми й дізналися, що водій — суддя. Це хтось із ДБР сказав, коли перевірив його документи, — згадує Іван Поліно.

О третій ночі пролунала повітряна тривога. Тараничев і Поліно поїхали відпочивати. Купин ще пів години побув на блокпості й теж поїхав. Відео, де Тандир каже, що його вдарили на блокпості, вони втрьох побачили наступного ранку в соціальних мережах. Кожен з них запевняє, що цього не було ні до того, як приїхали з ДБР, ні після.

3.

Олексія Тандира захищають двоє досвідчених адвокатів — Олег Юрченко та Ірина Бовнегра. Вони засновники адвокатського обʼєднання «БАКЛЕРС». Про Бовнегру відомо мало, адвокаткою вона стала у 2018 році. За інформацією «24 Каналу», до цього була слідчою в поліції.

Юрченко отримав адвокатське посвідчення у 2005 році. Одна з його гучних справ — інсценування вбивства Аркадія Бабченка у 2018 році. Юрченко захищав фігуранта справи — Тараса Стельмашенка. Також адвокат понад два роки захищає рідного брата Тандира — Дмитра, якого звинувачують у корупції.

Захист судді намагається довести свою версію цієї історії: попри те, що Тандир був за кермом машини, яка збила Бондаренка, в його смерті суддя не винен. Адвокати стверджують — Бондаренко і Тараничев зарано вийшли на дорогу розставляти загороджувальні блоки. Це потрібно було робити після опівночі, а аварія, як зафіксувало ДБР, сталася о 23:57. Також захист Тандира говорить, що загиблий вийшов на дорогу без спеціального одягу, який відбивав світло. Поставив дорожній знак за межами блокпоста і, взагалі, загороджувальних блоків там не було.

— Свідки надають «правильні» покази, — 9 серпня сказала в суді Бовнегра. — На схемі ДТП, яку зробили вночі 26 травня, немає загороджувальних блоків, навіть в автотехнічній експертизі вказано, що зіткнення з загороджувальними блоками не було. А потім обвинувачення буде звинувачувати сторону захисту, що ми намагаємося щось спотворити.

Під час засідання Бовнегра також сказала, що суддя готовий допомогти родині Бондаренків грошима. Мовляв, його дружина вже анонімно перевела на рахунок Анни Бондаренко якусь сумму грошей. Анна в коментарі «Бабелю» каже, що на жодну з її карток не надходило ніяких переводів.

Однак головне зараз — результати тестів на алкоголь. Якщо обвинувачення доведе, що суддя в момент ДТП був пʼяний, йому загрожує десять років тюрми. Якщо ні — максимум пʼять.

Аналізи на алкоголь Тандир здав лише через 18 годин після ДТП і лише з третього разу — в клініці «Соціотерапія» відмовився, в сьомій міській лікарні теж не здав. У Київському бюро судово-медичних експертиз здавати кров Тандир теж не схотів, здав лише сечу.

Блокпост, на якому збили Вадима Бондаренка, один із найжвавіших у Києві. Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель» Блокпост, на якому збили Вадима Бондаренка, один із найжвавіших у Києві. Олександр Кузьмін / «Бабель»

Результатів тестів ДБР не розголошувало кілька місяців. Адвокати родини загиблого Бондаренка Денис Шевченко та Віталій Сердюк казали, що Тандир домовляється з експертами, щоб ті сфальсифікували результати.

— У Тандира багато професійних зв’язків, — казав Сердюк. — Тиснути на експертів йому не заважає навіть те, що він у СІЗО.

Коли слідство завершилося, слідчі надали доступ до матеріалів справи адвокатам Тандира та родині загиблого Бондаренка. З них стало відомо, що замість сечі суддя віддав на дослідження контейнер з водою і слиною.

«Бабель» ознайомився з висновками цієї та інших експертиз і коротко переказує їхні результати.

Другого червня слідчий отримав висновок експерта про те, що в контейнері, який віддав Тандир, інша рідина — вода і слина. Компонентів сечі (креатиніну і сечовини) експертиза не виявила.

Шостого червня інший експерт повідомив, що в рідині в контейнері є сечовина, але немає креатиніну. Також у рідині знайшли мікродомішки етанолу, тобто спирту.

Двадцять шостого червня вже третій експерт повідомив слідчого, що в сечі Тандира немає алкоголю.

Слідчий у справі організував ще одну експертизу, щоб зрозуміти, які з отриманих висновків, правдиві. Цього разу троє експертів підтвердили, що Тандир віддав на аналіз не сечу, а розбавлену у воді слину з мікродомішками етанолу. Встановити точну концентрацію спирту вони не змогли.

У крові судді Тандира алкоголю експерти не знайшли.

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що в момент аварії суддя був пʼяний. Цей висновок експерт зробив на основі трьох відеозаписів з нагрудних камер поліцейських, які були на місці аварії. На відео Тандир хитався, намагався контролювати міміку, зберігати рівновагу і, щоб не впасти, спирався на відбійник. Він говорив повільно і нелогічно й запинався. Коли Тандира попросили дістати документи, замість них він передав окуляри.

Інші експертизи показали, що якби Тандир не порушив шість правил дорожнього руху , а слідував знакам, встановленим перед блокпостом, то не збив би нацгвардійця.

, а слідував знакам, встановленим перед блокпостом, то не збив би нацгвардійця. Експерти стверджують, що суддя їхав зі швидкістю 100 км на годину, а за дві секунди до зіткнення з Бондаренком натиснув на гальма. Вадима Тандир збив на швидкості 61 кілометр на годину.

4.

Адвокати родини Бондаренків прогнозують, що суд почне розглядати справу в кінці цього року.

— Це якщо адвокати Тандира не будуть затягувати, — каже Віталій Сердюк.

Суддя Олексій Тандир (у білій сорочці) на засіданні суду 27 травня, на якому його відправили в СІЗО. Поряд із ним сидять його адвокати — Ірина Бовнегра та Олег Юрченко. Getty Images / «Бабель»

На його думку, прокуратурі вдасться довести в суді вину Тандира, головне — на який термін його ув’язнять. Якщо не доведуть, що Тандир був п’яний, йому загрожує максимум п’ять років тюрми. А далі адвокати судді шукатимуть підстави, щоб зменшити і цей строк.

— Може дійти до того, що Вадим сам буде винний у тому, що його збив Тандир, — каже Сердюк. — Адвокати в Тандира сильні. Я уважно слухаю їхні аргументи.

Він прогнозує: захист Тандира буде доводити, що експертизи на алкоголь зробили з порушенням процедур, або збиратимуть компромат на експертів. Все заради того, аби суд не визнав за доказ те, що замість сечі Тандир віддав на аналіз воду зі слиною.

— Підтвердилися наші побоювання, що тести на алкоголь пробували сфальшувати, — каже Сердюк. — У крові нічого не знайшли, бо алкоголь швидше виходить із крові, ніж із сечі. Також є медичні препарати, які пришвидшують цей процес.

На найближчий час план у адвокатів Бондаренків такий: попросити ДБР перевірити експерта, який не помітив, що Тандир здав не сечу, а воду. І зʼясувати, чому аналізи суддя здавав без супроводу. Також вони хочуть, щоб слідчі допросили лікарів з міської лікарні № 7, які, згідно з матеріалами справи, відмовилися брати аналізи у судді після ДТП.

Ще одне питання до слідства — чому на схемі ДТП не замальовані загороджувальні блоки, які є на записах з нагрудних камер поліцейських і про які говорили свідки.

— Всі тягнули час, — каже Сердюк. — Те, як «допомагають» п’яним водіям уникнути покарання в лікарнях та в правоохоронних органах, для нас не новина. Тому головна боротьба попереду.