Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — алкоголь знайшли і там. В СІЗО він залишиться до 26 серпня

Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк розповів «Бабелю», що цей трюк затягнув час проведення аналізу — він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.

Прокурор підтвердив слова адвоката про воду та слину. Він зачитав у суді висновок експертизи.

Адвокат Тандира Олег Юрченко в суді заявив, що ознайомився з результатами експертизи на алкоголь і каже, що в ні в крові, ні в сечі не знайшли алкоголю.

Суд у підсумку вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.