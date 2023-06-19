Апеляційний суд залишив у СІЗО суддю Олексія Тандира, який збив нацгвардійця

Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який 26 травня на блокпості збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Він буде в СІЗО до 21 липня без права внесення застави.
Про це із зали суду повідомляє кореспондентка «Бабебля» Анна Мамонова.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Однак адвокати Тандира вважають, що домашнього арешту буде достатньо, аби забезпечити належну поведінку підсудного. Вони подали апеляцію.
- Державне бюро розслідувань досі не повідомило результатів тесту судді Тандира на алкоголь. Аналізи в судді взяли примусово, коли з моменту аварії минуло 10 та 18 годин. Сечу — близько десятої ранку, коли від аварії минуло 10 годин. Кров у судді взяли за постановою суду, це було близько 18 години вечора.