Апеляційний суд залишив у СІЗО суддю Олексія Тандира, який збив нацгвардійця

Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який 26 травня на блокпості збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Він буде в СІЗО до 21 липня без права внесення застави.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка «Бабебля» Анна Мамонова.