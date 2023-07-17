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Суд залишив у СІЗО суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості

Автор:
Анна Холоднова
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Суд у Києві залишив у силі запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який 26 травня на блокпості збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Він буде в СІЗО до 26 серпня 2023 року.