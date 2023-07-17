Суд залишив у СІЗО суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості

Суд у Києві залишив у силі запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який 26 травня на блокпості збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Він буде в СІЗО до 26 серпня 2023 року.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але апеляційний суд залишив його під вартою.
- 11 липня судово-психологічна експертиза підтвердила, що Тандир був у стані алкогольного спʼяніння, коли збив нацгвардійця.