Судово-психологічна експертиза: Суддя Тандир був за кермом у стані алкогольного спʼяніння, коли збив нацгвардійця насмерть

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який 26 травня на блокпості в Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, був у стані алкогольного спʼяніння.
Про це пише Державне бюро розслідувань.
За допомогою судово-психологічної експертизи слідство довело, що суддя в момент ДТП був під дією алкоголю та їхав на швидкості 100 кілометрів на годину.
Однак слідству не вдалося встановити кількість алкоголю у відібраних у Тандира крові та сечі. У ДБР це пояснюють тим, що суддя мав «юридичні знання та професійні навички», щоб приховати сліди алкогольного спʼяніння.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але апеляційний суд залишив його під вартою.
- Аналізи в судді Тандира взяли примусово, коли з моменту аварії минуло 10 та 18 годин. Сечу — близько 10-ї ранку, коли від аварії минуло 10 годин. Кров у судді взяли за постановою суду, це було близько 18-ї години. Тоді адвокати родини загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка запідозрили, що результати тестів на алкоголь будуть негативними. Вони вважають, що на експертів тиснуть.