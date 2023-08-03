​ДБР завершило розслідування щодо судді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді Олексія Тандира, який у стані спʼяніння збив на блокпості на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.
Про це пише пресслужба.
Слідчі провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Суддя намагався спотворити біологічні зразки, які були потрібні для визначення кількості алкоголю в крові, однак висновки судових експертиз підтвердили, що Олексій Тандир був у стані спʼяніння.
Результати автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз довели, що суддя порушив правила дорожнього руху, недотримався заборон дорожніх знаків і перевищив швидкість на момент зіткнення.
Олексія Тандира підозрюють за ч. 3 ст. 286-1 ККУ — порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але апеляційний суд залишив його під вартою. 17 липня суд залишив у силі запобіжний захід. Суддя буде в СІЗО до 26 серпня 2023 року.
- 11 липня судово-психологічна експертиза підтвердила, що Тандир був у стані алкогольного спʼяніння, коли збив нацгвардійця.