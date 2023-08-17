Швеція затвердила 13-й пакет військової допомоги для України

Парламент Швеції, Ріксдаг, схвалив передачу Україні нового пакету допомоги загальною вартістю 3,25 мільярда шведських крон (приблизно $314 мільйонів).

Про це інформує сайт Ріксдага.

Київ отримає боєприпаси та запчастини майже на 1,1 мільярда шведських крон (приблизно €90 мільйонів), а також вантажівки й обладнання для розмінування на суму до 2,15 мільярда шведських крон (приблизно €180 мільйонів).

Парламент також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM «повітря — повітря», щоб потім передати їх Україні.

Таким чином, стаття витрат на оборону і готовність до кризових ситуацій в державному бюджеті Швеції збільшиться на 545 мільйонів шведських крон (€46 мільйонів) у 2023 році.

Новий пакет військової допомоги від Швеції стане тринадцятим від початку повномасштабної російсько-української війни.