Швеція надасть Україні військову допомогу на $314 мільйонів. Що в новому пакеті?

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що Стокгольм планує надати Україні новий пакет військової підтримки на $314 мільйонів.

Про це пишуть Reuters і SVT.

Пакет переважно складатиметься з боєприпасів до ППО і запчастин до до систем Stridsfordon 90 та Archer, які Україна отримала раніше, а також вантажівки та обладнання для розмінування. Швеція хоче «довгостроково» підтримувати стан вже переданої техніки і зброї.

Новий пакет військової допомоги від Швеції стане тринадцятим від початку повномасштабної російсько-української війни.