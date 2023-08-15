Швеція надасть Україні військову допомогу на $314 мільйонів. Що в новому пакеті?

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що Стокгольм планує надати Україні новий пакет військової підтримки на $314 мільйонів.
Пакет переважно складатиметься з боєприпасів до ППО і запчастин до до систем Stridsfordon 90 та Archer, які Україна отримала раніше, а також вантажівки та обладнання для розмінування. Швеція хоче «довгостроково» підтримувати стан вже переданої техніки і зброї.
Новий пакет військової допомоги від Швеції стане тринадцятим від початку повномасштабної російсько-української війни.
- 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Швеція та інші країни теж приєдналися до гарантій.
- Україна і Швеція підписали у Вільнюсі дві угоди — про співпрацю у сфері оборонних закупівель та про обмін і взаємний захист секретної інформації.