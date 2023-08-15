У Житомирі очільниця обласної військово-лікарської комісії зробила бізнес на ухилянтах

Служба безпеки України затримала «на гарячому» голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила бізнес на ухилянтах і допомагала їм виїжджати за кордон.
У очільниці ВЛК були спільники — працівники облвійськкомату, адвокат і посадовиця місцевої лікарні. Вони пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоровʼя. У підроблені документи вписували важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і виїжджати з країни. Вартість послуг — від $2,5 тисячі до $5 тисяч.
Адвокат підбирав потенційних «клієнтів», голова ВЛК та посадовиця лікарні підробляли медичні довідки, а працівники облвійськкомату «супроводжували» їх у ТЦК.
Під час обшуків в учасників схеми знайшли понад $35 тисяч.
- 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх очільників обласних військкоматів. Їх замінять офіцерами з бойовим досвідом, яких перевірить СБУ. За два тижні буде засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарської комісії, зараз триває перевірка і готуються пропозиції.
- Станом на 8 серпня Державне бюро розслідувань розслідує 112 справ щодо посадовців військкоматів. Основні зловживання — схеми з виплатами, допомога в перетині кордону і побиття військових.
- У червні у вже колишнього очільника одеського військкомату Євгена Борисова знайшли віллу в Іспанії. Після цього Верховна Рада ініціювала перевірку всіх військкоматів. Перші результати перевірки — понад 2 300 звернень про неналежну роботу військкоматів, зараз перевіряють 102 керівників та їхніх заступників.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні.