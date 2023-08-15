У Житомирі очільниця обласної військово-лікарської комісії зробила бізнес на ухилянтах

Служба безпеки України затримала «на гарячому» голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила бізнес на ухилянтах і допомагала їм виїжджати за кордон.

У очільниці ВЛК були спільники — працівники облвійськкомату, адвокат і посадовиця місцевої лікарні. Вони пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоровʼя. У підроблені документи вписували важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і виїжджати з країни. Вартість послуг — від $2,5 тисячі до $5 тисяч.

Адвокат підбирав потенційних «клієнтів», голова ВЛК та посадовиця лікарні підробляли медичні довідки, а працівники облвійськкомату «супроводжували» їх у ТЦК.

Під час обшуків в учасників схеми знайшли понад $35 тисяч.