Уряд зустрівся з дипломатами 58 країн. Обговорювали два пункти формули миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду та парламенту провели зустріч з дипломатами з 58 країн. Вони обговорили формулу миру Володимира Зеленського, а саме два її пункти — енергетична безпека і недопущення ескалації війни та повторення агресії.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Це вже пʼята зустріч із дипломатами. Цього разу вона відбулася в Кабінеті міністрів. Деякі з дипломатів були присутні вперше. Зокрема, наживо та у відеоформаті взяли участь дипломати європейських країн, Японії, Британії, Єгипту, Бразилії, США, Канади, Південної Кореї, Індії, Азербайджану, Туреччини, Ефіопії та Йорданії. Також були присутні представники ООН.
Учасники зустрічі обговорили перемовини, які пройшли в Саудівській Аравії, а також Глобальний саміт миру, який Україна планує провести до кінця року.
Українська сторона розповіла дипломатам про підготовку до зими і захист енергетичної системи. Єрмак розповів про гарантії безпеки, до яких вже приєдналися 13 країн, і про початок переговорів зі США та Британією щодо укладення двосторонніх безпекових гарантій.
- 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ — лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантом окремо.
- До цих гарантій уже доєдналися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Румунія та Латвія.
- 6 серпня в саудівській Джидді пройшли переговори щодо формули миру Володимира Зеленського. У саміті брали участь представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН.
- Андрій Єрмак казав, що в Джидді держави-учасниці погодили не всі пункти формули миру, однак діалог щодо суперечливих питань триває. Проблемний пункт — пункт про справедливість, який передбачає покарання російського політичного керівництва та відшкодування Україні.
- Також Єрмак розповів, що Україна планує провести кілька самітів щодо формули. Перший буде установчий — на ньому формулу миру мають затвердити за основу. Далі кілька самітів за кожним із пунктів. Підсумковий саміт має зафіксувати завершення війни. Фінальний передбачає участь росії, але за умови, що окупаційних військ в Україні не буде.