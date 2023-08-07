Єрмак: Планується кілька самітів щодо Української формули миру. Фінальний передбачає участь рф

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що після зустрічі в Джидді Україна планує провести кілька самітів щодо формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди».

За словами Єрмака, перший саміт буде установчим — на ньому Українську формулу миру мають затвердити за основу. Після цього буде кілька самітів за кожним із пунктів формули миру, де визначать шляхи їхнього виконання. Підсумковий саміт має зафіксувати завершення війни.

«Ми не обговорювали в Джидді будь-які терміни можливих переговорів із росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати росію», — сказав керівник Офісу президента.

Він наголосив, що це неможливо без виведення російських військ з України.

Що таке Українська формула миру від президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;

продовольча безпека, у тому числі захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;

енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;

звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених і дітей, депортованих до росії;

відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;

виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;

правосуддя і справедливість, включаючи створення спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;

запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування та відновлення водоочисних споруд;

запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії безпеки для України;

підтвердження закінчення війни, включаючи документ, підписаний всіма залученими сторонами.

На зустрічі в Саудівській Аравії були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН. Вони розглядали мирний план Володимира Зеленського. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель.

6 серпня в Офісі президента повідомили, що країни-учасниці зустрічі в Джидді визначили ролі в реалізації Української формули миру.