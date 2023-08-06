Учасники зустрічі в Саудівській Аравії визначили ролі в реалізації Української формули миру

Країни-учасниці зустрічі в Саудівській Аравії визначили ролі в реалізації Української формули миру.
Про це повідомили в Офісі президента. Однак деталей поки що не уточнили.
На зустрічі в Джидді були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу та Азії, Африки, Північної і Південної Америки, а також посадовці ООН. А саме: радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції та Японії.
У Джидді українська делегація на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть також 6 серпня. На них Україна обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці у цьому напрямку.
- У Саудівській Аравії, у місті Джидда 5—6 серпня зустрічаються країни Заходу, Україна та ключові країни, що розвиваються. Зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. Зокрема, ця зустріч повинна переконати Китай долучитися до зусиль щодо закінчення війни.
- Офіс президента України заявляв, що на зустрічі розглядатимуть мирний план Володимира Зеленського. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель.