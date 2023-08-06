Учасники зустрічі в Саудівській Аравії визначили ролі в реалізації Української формули миру

Країни-учасниці зустрічі в Саудівській Аравії визначили ролі в реалізації Української формули миру.

Про це повідомили в Офісі президента. Однак деталей поки що не уточнили.

На зустрічі в Джидді були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу та Азії, Африки, Північної і Південної Америки, а також посадовці ООН. А саме: радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції та Японії.

У Джидді українська делегація на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть також 6 серпня. На них Україна обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці у цьому напрямку.