Офіс президента підтвердив, що в Саудівській Аравії відбудуться перемовини щодо мирного плану Зеленського

Офіс президента підтвердив інформацію, що незабаром у Саудівській Аравії відбудеться зустріч щодо мирного плану Володимира Зеленського.

Про це 30 липня заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Аби реалізувати формулу миру Зеленського, українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза — це зустрічі з послами, на яких докладно розглядається кожен пункт документа. Друга — зустрічі радників із національної безпеки, де шукають оптимальні формулювання та способи реалізації плану. Третя фаза — установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

За словами Єрмака, кожен пункт формули миру Зеленського сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу майже щотижнево.