Голова Офісу президента: На зустрічі в Джидді не всі пункти Української формули миру погодили, проте діалог триває

На зустрічі в саудівській Джидді не всі пункти формули миру президента України Володимира Зеленського погодили держави-учасниці, однак діалог щодо суперечливих питань продовжується.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Якби всі країни вже зараз сказали: “Так, ми з усім згідні”, то ми б до кінця місяця вже приймали саміт миру. Є пункти, за якими взагалі нема заперечень, і є ті, за якими діалог триває», — сказав голова ОП.

Те, з чим погоджуються всі — пункт про територіальну цілісність України. За словами Єрмака, жодних компромісів у цьому питанні не може бути, і багато країн це підкреслювали. Проблемний — пункт про справедливість, який передбачає покарання російського політичного керівництва та відшкодування Україні.

Єрмак пояснив, що деяким країнам, наприклад представникам Глобального Півдня, треба пояснити, як реалізовуватиметься вищезгаданий пункт. В цілому вони не проти нього, але хочуть бачити механізм.