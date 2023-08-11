Кабмін оприлюднив постанову про виплати військовим. Що змінилося

Кабінет міністрів опублікував постанову № 836 про зміну порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

Виплати починаються з 30 тисяч гривень для військових, які здійснюють бойові чи спеціальні завдання, і підвищуються до 100 тисяч гривень для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях.

Також до наказів про виплату додаткової винагороди на суму 100 тисяч гривень зараховуються:

поранені на лікуванні;

захоплені в полон;

загиблі (виплата здійснюється за весь місяць, у якому людина загинула).

Для військових, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень.

У постанові також зʼявилися нові види додаткової винагороди, передбачені недавно ухваленим законом:

військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), — від 15 000 до 30 000 гривень;

військовим, які у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані в розпорядження — 20 100 гривень;

військовослужбовцям строкової військової служби — 6 000 гривень;

курсантам вищих військових навчальних закладів та прирівняним особам — 2 350 гривень.

Зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.