Резніков і Залужний просять парламент відкласти розгляд законопроєкту про повернення 30 тисяч військовим — а натомість зібрати робочу групу

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернулись до парламенту з проханням відкласти розгляд законопроєкту № 8312 про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень.

Про це 2 травня повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.

Військові проти цього законопроєкту, адже:

він не вирішує питання, повʼязані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;

його текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері (у законопроєкті не було вказано, звідки взяти гроші на повернення виплат);

популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

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Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.