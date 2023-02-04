У Міноборони розʼяснили новий порядок додаткових виплат військовим. Хто отримуватиме менше?

Міністерство оборони зменшить додаткові виплати тим військовослужбовцям, які перебувають поза межами бойових дій.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міноборони ArmyInform.

Грошову винагороду не виплачуватимуть військовим, які проходять службу в частинах та підрозділах, які не входять до складу Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

У Міноборони наголошують, що для військових на фронті сума винагороди не зміниться — вони й надалі отримуватимуть по 100 тисяч гривень. Це ж стосується сімей полонених або зниклих безвісти. Однак з 1 лютого грошове забезпечення військовослужбовців зросте в середньому на 50%. Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень — мінімальне грошове забезпечення, то з 1 лютого він отримуватиме мінімальне забезпечення у понад 20 тисяч гривень. На передовій військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень — 120 тисяч гривень на місяць.

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які матимуть винагороду 100 тисяч гривень щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Військовослужбовці отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду 30 тисяч гривень, якщо вони проходять службу в підрозділі, що включений до складу угруповань Сил оборони країни або в резерві Головнокомандувача Збройних сил і який не перебуває в районі ведення бойових дій, але за умови бойових спеціальних завдань згідно з наказами командирів підрозділів бойових частин.

Заступник начальника управління соціальної підтримки — начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Міноборони Олег Рогаль пояснив, що якщо військовослужбовець перебуває на лікарняному і при цьому не виконує ніяких бойових завдань, то за період лікування він не отримуватиме 30 тисяч гривень винагороди.

«За весь час лікування військовослужбовець, який дістав поранення, контузію або травму, повʼязану із захистом Батьківщини, він отримає винагороду 100 тисяч гривень. Також ця винагорода зберігається на час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові-лікарські комісії», — підкреслив Рогаль.