Міноборони змінює розмір додаткових виплат військовим, які залежатимуть від виконання бойових завдань

Міністерство оборони України змінює розмір додаткових виплат українським військовим і співробітниками системи МВС. Вони залежатимуть від конкретного місця перебування та виконання бойових завдань.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Наразі всі військові, які перебувають на фронті та беруть участь у боях, отримують додаткові доплати і розмірі 100 тисяч гривень. А всі інші отримують додаткову винагороду в 30 тисяч гривень.

У Міноборони наголошують, що для військових на фронті сума виплат не зміниться — вони й надалі отримуватимуть по 100 тисяч гривень. Це ж стосується сімей полонених або зниклих безвісти.

Зміни торкнуться лише тих військових і співробітників МВС, які перебувають поза зоною бойових дій. Тепер додаткові виплати для них залежатимуть від районів перебування, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Окрім цього, Міноборони з 1 лютого планує підняти звичайні зарплати військових. У ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі мінімальна зарплата має становити 20 100 гривень, а в ДСНС і Нацполіції — 17 000 гривень.