МВФ назвав «незбалансованим» законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим

Законопроєкт № 8312 про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень не визначає джерел фінансування (на це потрібно понад $4 млрд), а отже, може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.

Про це представник МВФ в Україні Ваграм Степанян сказав у коментарі агентству Інтерфакс.

За його словами, законопроєкт — не збалансований, його реалізація може негативно вплинути на економіку та фінансовий ринок.

«Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок», — сказав представник МВФ.

Степанян додав, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.

10 квітня 2023 року нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312, яка передбачає повернення доплат по 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським і рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмежити зарплати топчиновників до 10 мінімальних зарплат. Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати.