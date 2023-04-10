Рада підтримала повернення військовим і поліцейським доплати у 30 тисяч гривень

Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у розмірі 30 тисяч гривень військовим, поліцейським та працівникам Державної служби з надзичайних ситуацій (рятувальникам).

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За законопроєкт № 8312 проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану — незалежно від завдань, які військові, поліцейські й рятувальники виконують чи районів проходження ними служби.

Один з авторів законопроєкту Дмитро Разумков уточнив, що виплати повертають за рахунок обмеження зарплат топпосадовцям. Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що йдеться про скорочення зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств — до 10 мінімальних зарплат на період війни (тобто до 67 тисяч). Він додав, що, ймовірно, треба буде змінювати держбюджет.

«Адже обмеження на зарплати до 10 мінзарплат — це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн» — пояснив Железняк.