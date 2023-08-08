Китай після саміту в Саудівській Аравії запевнив росію, що залишається «неупередженим» щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін залишається «неупередженим» щодо війни в Україні.
Про це він заявив у розмові з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. Розмова відбулась наступного дня після саміту в Саудівській Аравії щодо формули миру для України.
Ван Ї підкреслив Лаврову, що Китай і росія «заслуговують на довіру і є надійними хорошими друзями і партнерами».
«У питанні «української кризи» Китай відстоюватиме незалежну і неупереджену позицію, висловлюватиме обʼєктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і прагнутиме пошуку політичного рішення щодо будь-якої міжнародної багатосторонньої події», — заявив Ван Ї.
Європейські дипломати повідомляли, що Китай на перемовинах щодо України був конструктивним, брав активну участь і прагнув показати, «що Китай — це не росія».
- У Саудівській Аравії, у місті Джидда 5—6 серпня зустрічались країни Заходу, Україна та ключові країни, що розвиваються. Зустріч потрібна була для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. На саміті обговорювали мирний план, який запропонував президент Володимир Зеленський. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель.
- За підсумками саміту визначили ролі в реалізації Української формули миру. Не всі пункти формули погодили, проте діалог триває. Те, з чим погоджуються всі — пункт про територіальну цілісність України. Проблемний — пункт про справедливість, який передбачає покарання російського політичного керівництва та відшкодування Україні.
- Після цієї зустрічі в Джидді Україна планує провести кілька самітів щодо Формули миру, а фінальний передбачає участь рф.