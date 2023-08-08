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Китай після саміту в Саудівській Аравії запевнив росію, що залишається «неупередженим» щодо війни в Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Китай після саміту в Саудівській Аравії запевнив росію, що залишається «неупередженим» щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін залишається «неупередженим» щодо війни в Україні.

Про це він заявив у розмові з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. Розмова відбулась наступного дня після саміту в Саудівській Аравії щодо формули миру для України.

Ван Ї підкреслив Лаврову, що Китай і росія «заслуговують на довіру і є надійними хорошими друзями і партнерами».

«У питанні «української кризи» Китай відстоюватиме незалежну і неупереджену позицію, висловлюватиме обʼєктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і прагнутиме пошуку політичного рішення щодо будь-якої міжнародної багатосторонньої події», — заявив Ван Ї.

Європейські дипломати повідомляли, що Китай на перемовинах щодо України був конструктивним, брав активну участь і прагнув показати, «що Китай — це не росія».

  • У Саудівській Аравії, у місті Джидда 5—6 серпня зустрічались країни Заходу, Україна та ключові країни, що розвиваються. Зустріч потрібна була для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. На саміті обговорювали мирний план, який запропонував президент Володимир Зеленський. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель.
  • За підсумками саміту визначили ролі в реалізації Української формули миру. Не всі пункти формули погодили, проте діалог триває. Те, з чим погоджуються всі — пункт про територіальну цілісність України. Проблемний — пункт про справедливість, який передбачає покарання російського політичного керівництва та відшкодування Україні.
  • Після цієї зустрічі в Джидді Україна планує провести кілька самітів щодо Формули миру, а фінальний передбачає участь рф.