Китай після саміту в Саудівській Аравії запевнив росію, що залишається «неупередженим» щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін залишається «неупередженим» щодо війни в Україні.

Про це він заявив у розмові з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. Розмова відбулась наступного дня після саміту в Саудівській Аравії щодо формули миру для України.

Ван Ї підкреслив Лаврову, що Китай і росія «заслуговують на довіру і є надійними хорошими друзями і партнерами».

«У питанні «української кризи» Китай відстоюватиме незалежну і неупереджену позицію, висловлюватиме обʼєктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і прагнутиме пошуку політичного рішення щодо будь-якої міжнародної багатосторонньої події», — заявив Ван Ї.

Європейські дипломати повідомляли, що Китай на перемовинах щодо України був конструктивним, брав активну участь і прагнув показати, «що Китай — це не росія».