Financial Times: Китай на саміті щодо України у Джидді був конструктивним і активним

Китай на саміті щодо України у Саудівській Аравії дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни.

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників, які розповіли про «конструктивну участь Китаю у форумі».

Переговори були присвячені мирному плану з 10 пунктів, який запропонувала Україна. Присутність Пекіну на заході стала центром уваги учасників саміту. Один європейський дипломат сказав, що Китай «виглядав конструктивно» і «прагнув показати, що він — це не росія». «Сама присутність Китаю показує, що росія стає все більш і більш ізольованою», — сказало джерело.

Інший європейський чиновник сказав, що Китай «брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні».