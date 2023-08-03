Дональд Трамп не визнав провини у справі про штурм Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним за чотирма звинуваченнями, повʼязаними з його спробами скасувати результати виборів 2020 року і штурмом Капітолія.

Про це повідомляє The New York Times.

1 серпня Трампа звинуватили за чотирма пунктами:

у змові з метою порушення прав;

у змові з метою обману уряду;

у перешкоджанні офіційному розслідуванню;

у змові з метою перешкоджання розслідуванню.

Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.