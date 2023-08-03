Дональд Трамп каже, що його можуть увʼязнити на понад 500 років

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що йому може загрожувати 561 рік увʼязнення за висунутими проти нього кримінальними звинуваченнями.

Про це він написав спонсорам передвиборчої кампанії, передає The Hill.

У листі Трамп також поскаржився на «полювання на відьом» і звинуватив адміністрацію Джо Байдена ву «політично мотивованому» кримінальному переслідуванні.

Однак видання зауважує, що підрахунки Трампа — теоретичні. Американські суди нечасто засуджують до максимальних термінів увʼязнення, а терміни з різних звинувачень можуть бути взаємокомпенсовані.

Зараз Трампу висунули звинувачення у трьох кримінальних справах:

Також Трампа підозрюють у чотирьох інших злочинах. Слідство стверджує, що експрезидент брав участь у змові, щоб не дозволити Конгресу підтвердити перемогу президента Джо Байдена, тобто позбавити виборців права на чесні вибори.

Дональд Трамп заперечує провину у висунутих кримінальних звинуваченнях.