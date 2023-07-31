NYT: Понад половина республіканців підтримують Трампа як кандидата в президенти. На другому місці — Десантіс

Колишній президент США Дональд Трамп лідирує як кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
Як свідчить нещодавнє опитування Siena College, опубліковане The New York Times, 54% республіканців підтримують Трампа як кандидата від партії.
На другому місці — губернатор Флориди Рон Деcантіс — він має 17%. Рейтинг інших кандидатів на праймеріз серед республіканців коливається в діапазоні 2—3%. Колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній посол в ООН Ніккі Гейлі та сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни набрали по 3% підтримки. Колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті й підприємець Вівек Рамасвамі мають лише 2% голосів.
Більшість виборців-республіканців підтримують Трампа як кандидата від партії, незалежно від віку, статі та регіону проживання. Він лідирує з великою перевагою серед чоловіків і жінок, молодих і старших виборців, поміркованих і консерваторів, тих, хто навчався в коледжі, і тих, хто не навчався, а також у містах, передмістях і сільській місцевості.
- Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про участь у президентських виборах у США. Його вважають головним конкурентом Трампа на праймеріз Республіканської партії.
- 14 лютого 2023 року колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі оголосила про участь у президентських виборах. Вона також буде конкуренткою для Дональда Трампа на республіканських праймеріз.
- Колишній президент США Дональд Трамп у середині листопада 2022 року оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім навіть, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань.
- Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році. Якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому має виповнитися 86 років.
- На початку червня колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс подав документи щодо своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії.