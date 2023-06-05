Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приєднується до президентських перегонів у 2024 році

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс подав документи щодо своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії. Вибори відбудуться у 2024 році.
Про це пише CNN.
Офіційно оголосити про свою кандидатуру Пенс планує 7 червня перед президентською ратушею.
63-річний колишній конгресмен і губернатор Індіани був напарником Дональда Трампа в 2016 році і допоміг йому зміцнити соціально-консервативну базу Республіканської партії. Пенс давно виступає проти права на аборти і вважає себе «християнином, консерватором і республіканцем, у такому порядку».
Однак Пенс розірвав співпрацю з Трампом через дії останнього після виборів 2020 року. Новий кандидат у президенти США не підтримав пропозицію Трампа скасувати тодішні вибори й засуджував його вчинки.
Щодо України, то Майк Пенс має таку позицію: критикує противників допомоги українцям у своїй Республіканській партії і стверджує, що в його політичній силі немає місця для апологетів путіна.
- Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про участь у президентських виборах у США. Його вважають головним конкурентом Трампа на праймеріз Республіканської партії.
- 14 лютого 2023 року колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі оголосила про участь у президентських виборах. Вона також буде конкуренткою для Дональда Трампа на республіканських праймеріз.
- Колишній президент США Дональд Трамп у середині листопада 2022 року оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах.
- Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році. Якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому має виповнитися 86 років.