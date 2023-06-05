Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приєднується до президентських перегонів у 2024 році

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс подав документи щодо своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії. Вибори відбудуться у 2024 році.

Про це пише CNN.

Офіційно оголосити про свою кандидатуру Пенс планує 7 червня перед президентською ратушею.

63-річний колишній конгресмен і губернатор Індіани був напарником Дональда Трампа в 2016 році і допоміг йому зміцнити соціально-консервативну базу Республіканської партії. Пенс давно виступає проти права на аборти і вважає себе «християнином, консерватором і республіканцем, у такому порядку».

Однак Пенс розірвав співпрацю з Трампом через дії останнього після виборів 2020 року. Новий кандидат у президенти США не підтримав пропозицію Трампа скасувати тодішні вибори й засуджував його вчинки.

Щодо України, то Майк Пенс має таку позицію: критикує противників допомоги українцям у своїй Республіканській партії і стверджує, що в його політичній силі немає місця для апологетів путіна.