ВАКС затвердив угоду Злочевського зі слідством

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством, яку уклав ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Нещодавно стало відомо, що Злочевський 13 липня уклав угоду зі слідством, де він визнав свою провину у справі про рекордний хабар у $6 мільйонів керівнику САП і директору НАБУ за закриття кримінального провадження щодо нього.

Прокурор САП та обвинувачений Злочевський просили суд узгодити наймʼякший вид покарання з можливого — у вигляді 68 тисяч гривень штрафу.