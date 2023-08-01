ВАКС затвердив угоду Злочевського зі слідством

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством, яку уклав ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Нещодавно стало відомо, що Злочевський 13 липня уклав угоду зі слідством, де він визнав свою провину у справі про рекордний хабар у $6 мільйонів керівнику САП і директору НАБУ за закриття кримінального провадження щодо нього.
Прокурор САП та обвинувачений Злочевський просили суд узгодити наймʼякший вид покарання з можливого — у вигляді 68 тисяч гривень штрафу.
- 13 червня 2020 року директор НАБУ Артем Ситник і вже колишній голова САП Назар Холодницький заявили, що їм пропонували хабар за закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Компанія Burisma, президентом якої є Злочевський, заперечувала його причетність.
- 1 липня 2020 року НАБУ повідомило Злочевському про підозру. 10 серпня того ж року його оголосили в розшук, а вже 13 жовтня Печерський суд зобовʼязав генпрокурора закрити справу. САП оскаржила рішення, а НАБУ заявило, що Вища рада правосуддя втручалася у розслідування.
- 1 грудня 2020 року НАБУ завершило розслідування справи, а у квітні справа пішла до суду.