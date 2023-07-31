Хорватія надає Україні свої порти для експорту зерна

Україна домовилася з Хорватією про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту українського зерна.
Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба додав, що країни працюватимуть над тим, як «прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю».
На зустрічі міністрів закордонних справ України й Хорватії також обговорювалася зброя для українських військових, підготовка до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, «формула миру» та інше.
Дмитро Кулеба подякував своєму хорватському колезі, уряду Хорватії та особисто премʼєр-міністру Андрею Пленковичу за підтримку України на шляху до Євросоюзу та НАТО, а також за визнання Хорватією Голодомору геноцидом українців.
- 7 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Майже тиждень порти були під вогнем.
- Після завершення Чорноморської зернової ініціативи Україні доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз. Україна просила ЄС допомогти покрити додаткові витрати, однак вільних грошей Євросоюз зараз не має. Тим часом Україна вимушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як росія вийшла з «зернової угоди» й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
- Румунія планує розширити один з ключових транзитних маршрутів для вивозу українського зерна після виходу росії із «зернової угоди», а Литва, Латвія та Естонія запропонували пʼять своїх портів для експорту зерна з України.