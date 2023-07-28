Румунія збільшить пропускну здатність зернового постачання з України

Румунія планує розширити один з ключових транзитних маршрутів для вивозу українського зерна після виході росії із «зернової угоди».

Про це агентству Bloomberg заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

За її словами, Бухарест «перебуває в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти для збільшення і прискорення цього транзиту».

«Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми дуже налаштовані продовжувати допомагати Україні», — підкреслила вона.

Чорноморський порт у Констанці, який модернізувала Румунія, наразі є найкращим варіантом для українських компаній через близькість і вартість.

Бухарест збільшив пропускну здатність порту в Констанці та відновив закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів, що можуть проводити судна через Сулінський канал до українських портів на річці Дунай.

За словами Габріеля Ковріги, що відповідає за лоцманське судноплавство, вже в серпні кількість лоцманів на річковому каналі в Румунії почне поступово збільшуватися до 60 з нинішніх 40 «завдяки поверненню відставників і капітанів флоту, що збільшить пропускну здатність каналу на 50%».