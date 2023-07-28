Румунія збільшить пропускну здатність зернового постачання з України

Румунія планує розширити один з ключових транзитних маршрутів для вивозу українського зерна після виході росії із «зернової угоди».
Про це агентству Bloomberg заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.
За її словами, Бухарест «перебуває в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти для збільшення і прискорення цього транзиту».
«Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми дуже налаштовані продовжувати допомагати Україні», — підкреслила вона.
Чорноморський порт у Констанці, який модернізувала Румунія, наразі є найкращим варіантом для українських компаній через близькість і вартість.
Бухарест збільшив пропускну здатність порту в Констанці та відновив закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів, що можуть проводити судна через Сулінський канал до українських портів на річці Дунай.
За словами Габріеля Ковріги, що відповідає за лоцманське судноплавство, вже в серпні кількість лоцманів на річковому каналі в Румунії почне поступово збільшуватися до 60 з нинішніх 40 «завдяки поверненню відставників і капітанів флоту, що збільшить пропускну здатність каналу на 50%».
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Майже тиждень порти були під вогнем.
- Після завершення Чорноморської зернової ініціативи Україні доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз. Україна просила ЄС допомогти покрити додаткові витрати, однак вільних грошей Євросоюз зараз не має. Тим часом Україна вимушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як росія вийшла з «зернової угоди» й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.