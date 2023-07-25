Країни Балтії запропонували пʼять своїх портів для експорту українського зерна

Литва, Латвія та Естонія мають пʼять портів, які можна було б використовувати для експорту українського зерна.
Про це 25 липня повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.
«У країнах Балтії є пʼять портів, які можна було б використовувати для безпечного експорту значно більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити пропускну спроможність залізниць на Балтійському шляху», — написав Ландсбергіс.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Майже тиждень порти були під вогнем.