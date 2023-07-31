The Times: Британія не визнала «ПВК Вагнера» терористичною організацією після заколоту і заяв путіна про її фінансування

Велика Британія відклала плани оголосити «Приватну військову компанію Вагнера» терористичною організацією через заколот у червні та заяви путіна про те, що російська держава фінансує компанію.
Про це повідомляє британська газета The Times із посиланням на джерела в уряді.
Заколот наприкінці червня, а потім угода Пригожина із Кремлем ускладнили процес визнання організації терористичною у Великій Британії. У липні путін публічно визнав, що «ПВК Вагнера» повністю фінансувалася Кремлем і за попередній рік отримала десятки мільярдів рублів державних грошей.
«Хоча завжди було ясно, що «ПВК Вагнера» відіграє ключову роль для путіна в Україні та у всій Африці, технічно це була приватна армія», — ідеться в матеріалі. Путін також повідомив, що «вагнерівцям» запропонували підписати контракти з міністерством оборони росії.
Занесення «ПВК Вагнера» до чорного списку тепер рівносильне забороні агентства російського уряду, що було б вкрай незвичайно і спричинило б низку дипломатичних і юридичних ускладнень. Заборона зробила б кримінальним злочином приналежність до компанії, відвідування її зборів, заохочення до підтримки або публічне носіння її логотипу, що поставило б «ПВК Вагнера» в один ряд з такими групами, як «Ісламська держава» та «Аль-Каїда». Визнання терористичною організацією також передбачає фінансові санкції.
У травні The Times повідомила, що Міністерство внутрішніх справ було готове офіційно заборонити діяльність «ПВК Вагнера».
- У лютому 2023 року Верховна Рада України визнала «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Потім це рішення ухвалила Литва та Парламентська асамблея ОБСЄ.
- У січні Мінфін США визнав «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та наклав на неї санкції.