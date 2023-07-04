Парламентська асамблея ОБСЄ визнала рф спонсором тероризму, а «вагнерівців» — терористами

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою-спонсором тероризму, а «ПВК Вагнера» — терористичною організацією.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

Сесію Асамблеї закінчили прийняттям декларації, у якій йдеться, що:

тероризм становить одну з найбільших загроз для міжнародного миру та безпеки;

дії «Групи Вагнера» від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи, що президент рф особисто визнав, що «Група Вагнера» була «повністю фінансована» державою);

держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти «Групи Вагнера» та її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Декларація також містить заклик до держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визначають: терористичний характер «Групи Вагнера» та її дій; відповідальність російської федерації як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких субʼєктів у міждержавні відносини.

«Таке формулювання вперше закріплене у офіційному документі міжнародної організації. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише у США, а й в усьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням», — зазначила Кравчук.