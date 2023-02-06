Рада визнала «ПВК Вагнера» і всі інші російські приватні військові компанії терористичними організаціями

Верховна Рада України схвалила постанову № 8397 про визнання «Приватної військової компанії Вагнера» міжнародною злочинною організацією.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За — 333 депутати.
У пояснювальній записці йдеться, що з 2014 року «ПВК Вагнера» безпосередньо причетна до агресивної політики росії на шкоду миру, суверенітету і територіальній цілісності України, а також перебуває під повним контролем російської держави і є одним з інструментів неспровокованої збройної агресії рф проти України та геноциду українського народу.
Також Рада схвалила постанову № 3735 про визнання усіх російських приватних військових компаній терористичними організаціями. За — 336 депутатів.
- 3 лютого 2023 року Офіс генерального прокурора оголосив про підозру власнику «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину. Його вважають відповідальним за тисячі воєнних злочинів в Україні.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають і в США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння», а 26 січня Міністерство фінансів США визнало російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та запровадило нові санкції проти неї та тих, хто її підтримує.