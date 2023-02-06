Рада визнала «ПВК Вагнера» і всі інші російські приватні військові компанії терористичними організаціями

Верховна Рада України схвалила постанову № 8397 про визнання «Приватної військової компанії Вагнера» міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За — 333 депутати.

У пояснювальній записці йдеться, що з 2014 року «ПВК Вагнера» безпосередньо причетна до агресивної політики росії на шкоду миру, суверенітету і територіальній цілісності України, а також перебуває під повним контролем російської держави і є одним з інструментів неспровокованої збройної агресії рф проти України та геноциду українського народу.

Також Рада схвалила постанову № 3735 про визнання усіх російських приватних військових компаній терористичними організаціями. За — 336 депутатів.