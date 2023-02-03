Офіс генпрокурора оголосив підозру власнику «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину

Офіс генерального прокурора оголосив підозру власнику «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину. Його вважають відповідальним за тисячі воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін у своєму Facebook.

Слідство встановило, що Пригожин отримав повноваження щодо вербування, підготовки та управління найманцями для використання їх у війні в Україні.

«Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой росії. Злочинна «еліта» терористичного режиму», — зазначив Костін.

Він також розповів, що прокурори вже допитали двох колишніх «вагнерівців», які наразі перебувають у Євросоюзі. Триває перевірка на причетність до воєнних злочинів ще одного «вагнерівця», який перебуває у Норвегії.