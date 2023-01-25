У Норвегії із СІЗО випустили екскомандира «вагнерівців», який втік із росії

У Норвегії повідомили, що із СІЗО випустили колишнього командира одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва. Він утік з росії та попросив політичного притулку.

Про це пише The Associated Press.

Представник міграційної поліції Норвегії Йон Андреас Йохансен повідомив, що причин тримати Медведєва під вартою більше немає.

За словами адвоката Медведєва, його клієнт був незадоволений суворими заходами безпеки, яких його змушували дотримуватись, тому поліція помістила його під варту. Він додав, що не знає, де надалі перебуватиме його підзахисний.