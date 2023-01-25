У Норвегії із СІЗО випустили екскомандира «вагнерівців», який втік із росії

У Норвегії повідомили, що із СІЗО випустили колишнього командира одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва. Він утік з росії та попросив політичного притулку.
Про це пише The Associated Press.
Представник міграційної поліції Норвегії Йон Андреас Йохансен повідомив, що причин тримати Медведєва під вартою більше немає.
За словами адвоката Медведєва, його клієнт був незадоволений суворими заходами безпеки, яких його змушували дотримуватись, тому поліція помістила його під варту. Він додав, що не знає, де надалі перебуватиме його підзахисний.
- Російське видання «Медуза» пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин — найманець «ПВК Вагнера», чию страту кувалдою зафіксували на відео, що зʼявилося в мережі в листопаді.
- Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області. Це вперше від початку вторгнення з росії до Європи зумів втекти колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної «ПВК Вагнера». При цьому він погодився свідчити та викривати засновника ПВК Євгена Пригожина. За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком багатьох страт і позасудових розправ з боку служб Пригожина, які ті чинили щодо людей, які відмовлялися йти на війну проти України.
- Після виходу Медведєва з «ПВК Вагнера» сам Пригожин та його служба безпеки намагались затримати втікача. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.