Держдеп США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння»

Державний департамент США вніс російську «ПВК Вагнера» у список організацій, які викликають «особливе занепокоєння».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цю приватну військову компанію внесли до списку через її діяльність у Центральноафриканській Республіці. Там ПВК навчає провладні війська, задіяна у видобутку золота, а також була помічена в розстрілах цивільних. ЗМІ писали, що «вагнерівці» в ЦАР вербують найманців у в’язницях для війни проти України.

Разом із «ПВК Вагнера» у списку рух моджахедів «Аш-Шабаб», нігерійська терористична ісламістська «Боко Харам», салафітське угруповання «Хайат Тахрір аш-Шам», підрозділи «Ісламської держави», а також «Талібан».

Росію Держдеп вніс до списку країн, що викликають «особливе занепокоєння» за участь або допущення особливо серйозних порушень свободи віросповідання. Також до цього списку потрапили Бірма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, Нікарагуа, КНДР, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан та Туркменістан.