Мінфін США визнав «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та наклав санкції на неї

Міністерство фінансів США визнало російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та запровадило нові санкції проти неї та тих, хто її підтримує.
Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.
Водночас Державний департамент США також оголосив про низку санкцій, спрямованих на цілу низку ключової інфраструктури «ПВК Вагнера». У переліку — авіакомпанії, які використовують бойовики, пропагандисти та підставні підприємства, повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. Усього — п’ять організацій і одна фізична особа, пов’язані з «ПВК Вагнера» та її засновником Євгеном Пригожиним.
У відомстві також заявили, що вживатимуть заходів щодо запровадження візових обмежень для 531 російського військовослужбовця, причетного до нападу на Україну.
Міністерство фінансів США зокрема ввело санкції проти акціонерного товариства Terra Tech — російської технологічної компанії, яка постачає росіянам знімки комерційних супутників, а також фото з безпілотників.
У списку обмежень такоє опинився дослідницький інститут космічної науки та техніки Чанша Тяньї — підприємство, що базується у Китаї, яке надало Terra Tech замовлення на супутникові знімки з радіолокатором із синтезованою апартурою над територією України.
Під санкціями також опинилося акціонерне товариство «Науково-виробничий концерн «БАРЛ» — російська космічна компанія, що надає військовим рф закордонні супутникові знімки високої роздільної здатності.
Крім того, у списку — «Офіцерський союз міжнародної безпеки», її директор Олександр Іванов «Офіцерський союз міжнародної безпеки» та Sewa Security Services, а також Валерій Захаров та авіакомпанія Kratol Aviation з Об’єднаних Арабських Еміратів, якою користувалися «вагнерівці», а також — російська вантажна авіакомпанія Авіакон Цитотранс, розробник безпілотників Уральський завод цивільної авіації, держпідприємство з ремонту літаків Національна авіаційна сервісна компанія, розробник засобів зв'язку для авіації Науково-виробниче підприємство «Пріма», та Науково-виробниче підприємство «Гамма».
Обмеження ввели проти концерну «Алмаз-Антей» та його директора Яна Новікова, Алана Лушнікова та його компанії «ТКХ-Інвест» та двох посадовців адміністрації путіна Олександра Харичева та Бориса Рапопорта.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт внесли також до американського Сенату.