У Сербії подали позов проти «ПВК Вагнера» через вербування сербів на війну в Україні

У Сербії проти російської приватної військової компанії Вагнера подали судовий позов. Причиною стало вербування сербів на війну в Україні.
Про це пише Reuters.
За словами юриста із Белграда Чедоміра Стойковича, серед обвинувачених є посол росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та Александар Вулін — керівник Сербського державного агентства безпеки та інформації (BIA).
«У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін... віддавав накази, директиви та вказівки про те, щоб не перешкоджати діяльності «ПВК Вагнера» в Сербії», — сказав Стойкович.
Він додав, що Боцана-Харченка не можна притягнути до відповідальності в Сербії через дипломатичний імунітет, але він має залишити країну.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають також у США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння».
- Влада Сербії забороняє своїм громадянам брати участь у конфліктах за кордоном. Кількох найманців уже засудили за це. Попри це сербські добровольці брали участь у війні в Україні у 2014 та 2015 роках. За оцінками спостерігачів, до «ПВК Вагнера» з 2024 року записалися десятки сербів.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкції проти росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна проводити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.
- 17 січня президент Сербії Александар Вучич заявив, що росія має припинити вербувати сербів до «ПВК Вагнера». А наступного дня він публічно засудив вторгнення росії в Україну і наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.