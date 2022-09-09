У Сербії засудили найманця, який воював за рф проти України. Йому дали рік вʼязниці

Громадянина Сербії 31-річного Владо Станича засудили до одного року позбавлення волі за участь у війні в Україні у 2015 році. Він воював на боці росії.

Про це повідомляє сербська служба «Радіо Свобода».

У березні 2015 року Станич добровільно приєднався до проросійських сил на сході України у складі збройного формування «гусарський полк». У місті Сніжне Донецької області він стояв на блокпості у формі «л/днр».

15 липня 2022 року Станича заарештували в белградському аеропорту «Нікола Тесла». Згодом він зізнався у скоєнні злочину.

Станич отримав мінімальний термін увʼязнення, передбачений за подібний злочин. Також йому зарахували до вироку час, проведений під вартою. У найманця вилучили закордонний паспорт та відпустили в залі суду — покарання він відбуде пізніше.

Владо Станич сказав журналістам, що сподівався на умовний термін, але поважає державу та судову систему. Він запевнив, що не шкодує про скоєний злочин.

«Я сербський доброволець. Для мене велика честь і гордість захищати братів росіян. Навіть якби мені дали сто років вʼязниці, я б не пошкодував про це», — сказав найманець окупантів.

Адвокат засудженого планує подавати апеляцію.