Президент Сербії Александар Вучич закликав росію припинити вербувати сербів до «ПВК Вагнера»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що росія має припинити вербувати сербів до «ПВК Вагнера».

Про це пише Reuters.

В ефірі белградського телеканалу Happy TV Вучич розкритикував російські сайти та групи в соцмережах, де «ПВК Вагнера» закликає сербів вступати до своїх лав.

Влада Сербії забороняє своїм громадянам брати участь у конфліктах за кордоном. Кількох найманців уже засудили за це. Попри це сербські добровольці брали участь у війні в Україні у 2014 та 2015 роках. За оцінками спостерігачів, до «ПВК Вагнера» з 2024 року записалися десятки сербів.

Російське пропагандистське агентство РИА-Новости 17 січня повідомило, що на окупованій теріторії Запорізької області сербські найманці розпочали проходити бойову підготовку у складі російського батальйону.

У пресслужбі засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина зазначили, що «ПВК Вагнера» ніколи не була в Сербії та жодних контактів із цією країною не мала.

«Сербських громадян зараз у «ПВК Вагнера» немає і не було вже тривалий час. Тому всі чутки, що нагнітаються навколо взаємодії групи «Вагнера» та Сербії, не мають під собою жодних підстав», — зазначили у Пригожина.