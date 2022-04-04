Президент Сербії Александар Вучич переобраний на другий строк. Він симпатизує путіну

За результатами підрахунку 91,8% бюлетенів, чинний президент Сербії Александар Вучич перемагає в першому турі виборів, що відбувся 3 квітня. Він набрав 59% голосів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Сербська прогресивна партія Вучича лідирує у парламентських виборах із 43,2% голосів.

Кандидат у президенти від опозиції Здравко Понош набрав 17% голосів виборців.

Кінцевий термін для оголошення результатів виборів у Сербії — 7 квітня.

Під час виборчої кампанії Вучич зокрема наголошував, що 19 разів зустрічався із президентом рф путіним. Проте це не завадило йому одночасно стверджувати, що Сербія прагне стати членом Європейського Союзу. Попри це, Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує тісні звʼязки з російськими військовими. Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують війну рф проти України, вона відмовилася вводити санкції проти Москви.