Президент Сербії Вучич публічно засудив вторгнення росії в Україну і визнав Крим та Донбас українською територією

Президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення росії в Україну. Він наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.

Про це він розповів в інтервʼю Bloomberg.

«Ми від початку говорили, що не маємо можливості і не можемо підтримати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна – так і залишиться», — наголосив Вучич.

Водночас він вважає, що найгірше на війні «ще попереду», оскільки обидві сторони дуже сильно окопалися і готуються оборонятися. Вучич розповів, що вже дуже давно не спілкувався з путіним.

За його словами, це неправда, що Сербія завжди підтримує росію.

«У нас традиційно хороші стосунки, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із Кремля», — заявив Вучич.

Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії у Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкції проти росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна проводити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.