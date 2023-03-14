Литва визнала «ПВК Вагнера» терористичною організацією

Сейм Литви схвалив постанову, якою визнав російську «ПВК Вагнера» терористичною організацією.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

Приватну військову компанію найманців визнали такою, що становить загрозу національній та громадській безпеці, а класифікація терористичної її дається за систематичні злочини проти цивільного населення і знищення житлової інфраструктури.

У постанові акцентується на тому, що «ПВК Вагнера» отримує від уряду росії військову техніку та озброєння, а її учасники проходять підготовку у структурах Міністерства оборони рф.