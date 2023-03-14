Литва визнала «ПВК Вагнера» терористичною організацією

Сейм Литви схвалив постанову, якою визнав російську «ПВК Вагнера» терористичною організацією.
Про це повідомляє національний мовник LRT.
Приватну військову компанію найманців визнали такою, що становить загрозу національній та громадській безпеці, а класифікація терористичної її дається за систематичні злочини проти цивільного населення і знищення житлової інфраструктури.
У постанові акцентується на тому, що «ПВК Вагнера» отримує від уряду росії військову техніку та озброєння, а її учасники проходять підготовку у структурах Міністерства оборони рф.
- У травні Сейм Литви також визнав дії росії в Україні геноцидом, а саму росію державою-спонсором тероризму.
- У лютому цього року Верховна Рада України визнала «ПВК Вагнера» і всі інші російські приватні військові компанії терористичними організаціями.
- До цього Мінфін США визнав «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та наклав на неї санкції.