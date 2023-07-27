Українським спортсменам дозволили виступати разом із росіянами та білорусами. Але є умова

Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, у якому дозволило українським спортсменам дозволили виступати на міжнародних змаганнях з росіянами та білорусами.

Але є умови — представники країни-агресора та її сателіта мають змагатися під нейтральним прапором, не використовувати національну символіку і не демонструвати приналежність до своїх країн.

У разі порушення умов участі нейтральних спортсменів представники української команди мають заявити протест організатору заходу, а якщо той не реагує, українські атлети мають припинити виступати на цих змаганнях.