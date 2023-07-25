Bild: Бундесвер критикує українську армію. Одна з проблем — відсутність злагодженості

Німецьке видання Bild отримало доступ до секретних документів Бундесверу, у яких критикують Сили оборони України: військові поділені на надто малі групи, а досвідчені бійці не використовують те, чого їх навчили на Заході.
Україна розбиває бригади, які пройшли західні військові навчання, на групи по 10—30 військових, що ізолює їх від решти війська. Бундесвер вважає, що це збільшує «небезпеку дружнього вогню» і зменшує злагодженість, заважаючи «наростити свій власний імпульс або встановити вогневу перевагу».
Водночас німецькі силовики зазначили, що чим більший бойовий досвід має український солдат і чим вище його звання, тим гірше він засвоює принципи західної підготовки.
Натомість новобранці «досягають більшого успіху в навчанні». Такі військові після повернення на фронт можуть зіткнутися з тим, що не зможуть використати свої нові знання через опір з боку командирів.
У секретному документі Бундесверу зазначають, що керівний персонал демонструє «інколи значні недоліки в лідерстві та застосуванні процесів управління, [...] що іноді призводить до неправильних і небезпечних рішень».
Бундесвер підсумовує, що ці фактори можуть пояснити обмежені здобутки нинішньої контрнаступальної операції.
- Український контрнаступ триває. Станом на початок липня Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Рівнопіль, Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку і Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року. Станом на 3 липня на півдні звільнена площа становила 158,4 кв. км.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на кількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки.
- 24 липня в Міноборони України заявили, що загалом на півдні України бійці відвоювали понад 192 квадратні кілометри територій, а під Бахмутом — майже 35 квадратних кілометрів.